قاض فيدرالي يعتزم منع إدارة ترامب من ترحيل أطفال جواتيمالا المهاجرين

يعتزم قاض فيدرالي منع الإدارة الأمريكية من الترحيل الفوري لأطفال جواتيمالا المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى بلادهم.

ويأتي القرار الذي أصدره اليوم الخميس قاضي المحكمة الإقليمية تيموثي جيه. كيلي بعد محاولة الإدارة الجمهورية، في عطلة نهاية الأسبوع التي حل بها عيد العمال، طرد أطفال جواتيمالا المهاجرين الذين كانوا يقيمون في ملاذات ودور رعاية حكومية.

وأقام أنصار حقوق المهاجرين والأطفال على الفور دعوى قضائية لمنع طرد الأطفال، ودفعوا بأن العديد من الأطفال يفرون من إساءة المعاملة أو العنف وبأن الحكومة تتجاوز إجراءات قانونية قائمة منذ أمد طويل ترمي لحمايتهم. ويمدد قرار كيلي أمرا مؤقتا بينما تستمر إجراءات التقاضي.