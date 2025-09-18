سكاي نيوز: حركة نزوح من عدة مناطق جنوب لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، برصد حركة نزوح من مناطق عدة جنوبي لبنان، بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان 3 بلدات، الخميس.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا إلى سكان عدد من القرى جنوبي لبنان، معلنا نيته تنفيذ ضربات وشيكة تستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش أن الضربات تأتي ردا على ما وصفه بـ"محاولات إعادة بناء الأنشطة العسكرية لحزب الله في المنطقة".

وشدد البيان على ضرورة إخلاء المباني المحددة في الخرائط المرفقة، خاصة في قرى ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين.

وأضاف: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها".

ودعا الجيش السكان إلى إخلاء هذه المواقع والمباني المجاورة لها فورا.