أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بوقوع إطلاق نار عند معبر الكرامة «اللنبي»، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء الحادث.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار قرب معبر الملك حسين على الحدود مع الأردن.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له، أنه أطلق النار تجاه المنفذ في المكان.

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن عمّان تتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة – الملك حسين.

وأضاف المومني في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجهات المختصة تتابع الأمر، وستعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.