دافعو الضرائب البريطانيون يخسرون 400 مليون جنيه في صندوق إنقاذ للشركات الناشئة خلال كورونا

خسر دافعو الضرائب البريطانيون، 400 مليون جنيه إسترليني (547 مليون دولار) في صندوق إنقاذ استثماري للشركات الناشئة أطلقه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال الجائحة بعد إفلاس مئات الشركات.

وكشف التقرير السنوي لوزارة الأعمال والتجارة حتى مارس 2025، أن صندوق المستقبل الذي تم استثمار بموجبه 14ر1 مليار جنيه استرليني في "الشركات الابتكارية التي تواجه صعوبات مالية" في 2020 و2021، تبلغ قيمته 609 ملايين جنيه استرليني حتى نهاية مارس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بنك الأعمال البريطاني الذي يدير الصندق، إن الحكومة جمعت 128 مليون جنيه استرليني من الدخل والمبيعات لترتفع قيمة المحفظة إلى 737 مليون جنيه استرليني.

وكان صندوق المستقبل وهو من "بنات أفكار" سوناك، بين الكثير من تدابير الدعم التجارية التي أطلقت في بداية جائحة كوفيد فيما نضب تمويل رأس المال الاستثماري.