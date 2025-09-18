تقارير: مورينيو يوقع على عقود تدريب بنفيكا

أفادت تقارير صحفية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي فنربخشة التركى السابق، وقع على عقود تدريب نادي بنفيكا البرتغالي.

وحسب ما ذكرته صحيفة «أبولا» البرتغالية، أن مورينيو وقع بالفعل على عقود تدريبه لفريق بنفيكا البرتغالي، لمدة موسمين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن مورينيو وصل إلى البرتغال في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، ليقود تدريبات بنفيكا استعدادا لمواجهة فريق ايه إف سي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالدوري البرتغالي.

وأوضحت أن مورينيو أتفق مع نادى بنفيكا على تواجد مساعديه في تجربته الأخيرة مع فنريخشة، وهم: جواو ترالهاو، بيدرو ماتشادو، والمعد البدني أنطونيو دياس.