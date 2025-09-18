محمود محيي الدين: أكثر من 15% من إيرادات الدول العربية تذهب لخدمة الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنّ الحروب بأشكالها المختلفة والأوضاع الأمنية لا تصيب البلدان المضارة فقط، لكنها تمتد إلى ما حولها، موضحا أنّ التنمية في ظل هذه التغيرات الحادة لا تحصل على الأولوية رغم الخطاب الإيجابي.

وأشار في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دينا سالم، إلى أنّ الرعاية الصحية والتعليم والتنمية تحتاج جميعها إلى تمويل، في وقت تقع فيه بعض الدول في فخ الديون، وفي الحالة العربية فإن أكثر من 15% من الإيرادات العامة في المتوسط يوجه لخدمة الدين، متسائلا من أين ستأتي الأموال اللازمة للصحة والتعليم والبنية الأساسية.

وأوضح أنّ قمة المناخ السابعة والعشرين التي استضافتها مصر في شرم الشيخ كانت ناجحة وحسمت الجدل بين تغيرات المناخ وتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف أنّ أي جهد لمواجهة تغيرات المناخ سينعكس على أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تدفقات تمويلية متواصلة، مشيرا إلى أن هناك بندين رئيسيين في مواجهة تغيرات المناخ، أولهما التخفيف من الآثار الضارة للانبعاثات الكربونية عبر استثمارات ضخمة في الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستشهدا بمشروعات مصر في بنبان وطاقة الرياح كشواهد على التقدم في هذا المجال.

ولفت إلى أنّ البند الثاني يتمثل في التكيف مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية، موضحا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف أكدت على أهمية إدارة المياه والتصدي للتصحر وحماية الشواطئ وتدعيم البنية الأساسية وصيانتها، وكلها انعكست في أهداف التنمية المستدامة.