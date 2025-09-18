الاحتلال يغلق معبر الكرامة بعد إطلاق نار في محيطه

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، معبر الكرامة شرق الضفة الغربية أمام حركة المسافرين القادمين، عقب عملية إطلاق نار في محيطه.

وأوضحت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال منعت حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفادت مصادر عبرية بوقوع عملية إطلاق نار في محيطه، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.

واستشهد منفذ العملية، وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن منفذ العملية هو سائق أردني كان يقود شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة.

وبحسب التحقيق النهائي، دخل المنفذ من الجانب الأردني بشاحنة مساعدات مخصصة لغزة، وقبل وصوله إلى منطقة التفتيش في الجانب الإسرائيلي فتح النار على الموجودين، ثم ترجل من الشاحنة وواصل إطلاق النار والطعن مسببًا إصابات خطيرة، قبل أن يتمكن حارس المعبر من تحييده.

وفي سبتمبر من عام 2024، أي قبل عامٍ، وقعت عملية إطلاق نار في نفس المكان قُتل فيها ثلاثةاشخاص في منطقة تفتيش البضائع عند المعبر.