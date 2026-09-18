ضبط أجنبي متهم بالاصطدام بسيارة مهندس والتهكم عليه لفظيا في البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سيارة ملاكي يحمل جنسية إحدى الدول، بعد الاصطدام بسيارة أخرى والتهكم على سائقها لفظيا في منطقة البساتين.

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من قائد سيارة أخرى يحمل جنسية إحدى الدول، بالاصطدام بسيارته والتهكم عليه لفظيا بالقاهرة.

وتابعت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكي مهندس، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبسؤاله قرر بتضرره من قائد السيارة الملاكى الظاهر بالمقطع لاصطدامه بسيارته والتهكم عليه لفظيا على النحو الظاهر بمقطع الفيديو حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأضافت الداخلية أنها حددت وضبطت مرتكب الواقعة يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 14 سبتمبر الجارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.