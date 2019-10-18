بومبيو يأمل بتفعيل هدنة شمال سوريا رغم تقارير تشير إلى استمرار القتال

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن استمرار القتال في شمال البلاد.

وقال بومبيو، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية خلال رحلته من تل أبيب إلى بروكسل وأوردتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني " إن الولايات المتحدة لديها تعهدات من قبل قادة الطرفين التركي والكردي بالالتزام بتنفيذ الاتفاقية ، ولدينا تقارير إضافية غير علنية توحي بأن الطريق إلى النجاح لا يزال مفتوحا ، ولكن يجب علينا العمل على التنفيذ والرصد لضمان حدوث ذلك بالفعل".

وأضاف " لا يوجد نظام قيادة مثالي ، هناك أيضا قوات غير نظامية في المنطقة ، لا أعرف بالضبط ما يحدث هناك، لكن شعورنا هو أن الالتزامات السياسية الموضوعة بالأمس ستنجح ، لدينا تقارير أيضا بأن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بالانسحاب، لذلك يبدو أن العناصر الرئيسية لوقف إطلاق النار بدأت بالتنفيذ".