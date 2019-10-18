 الرئيس الباكستاني يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد - بوابة الشروق
الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الباكستاني يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:12 م

يتوجه الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى اليابان في زيارة رسمية يوم 20 أكتوبر الجاري تستمر أربعة أيام لحضور مراسم حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو".

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس عارف علوي تأتي تلبيةً للدعوة التي تلقاها من الحكومة اليابانية لحضور الحفل الذي من المرجح أن يشارك فيه نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات.

يُشار إلى أن الحكومة اليابانية ألغت في وقت سابق اليوم موكب تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل وأجلته إلى يوم 10 نوفمبر المقبل نظرا للكارثة التي تمر بها البلاد بسبب إعصار هاجيبيس، غير أن حفل التنصيب سيُنظم في موعده يوم الثلاثاء المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك