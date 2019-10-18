سولسكاير: الرحيل عن يونايتد؟ عقدي يمتد لـ 3 سنوات

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لديه عقدا يمتد لـ 3 سنوات مع الفريق، مُشيرًا إلى أنه ليس بحاجة لوجود ضمانات من أجل تأكد بقاءه في منصبه.

وقال سولسكاير في تصريحاته التي نقلتها شبكة سكاي سبورت :"في أحاديثي مع ملاك النادي وإد وودوارد، المدير التنفيذي كانوا يؤكدون أن عقدي لمدة 3 سنوات".

وأضاف المدرب النرويجي قائلًا :"نخطط على المدى البعيد، لقد أعطوني ذلك المنصب وإن خسرت مباراة أو اثنتين فإنني لست بحاجة لانتظار ضمانات على بقائي".

وأتم جونار سولسكاير تصريحاته قائلًا :"بدأنا بخطة وواثق 100% من وقتي هنا أننا نمتلك النظام الصحيح لأنه في النهاية الكلمة الأخيرة للمدرب".

يُذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، حيث خسر الفريق في 3 مباريات وتعادل في مثلهم قبل مواجهة ليفربول الأحد المقبل بالجولة التاسعة.