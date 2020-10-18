دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير فيلم «تسليم أهالي»

انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، بعد توقف تصويره عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة مع فريق عمل الفيلم، معلقة: «فركش فيلم تسليم أهالي.. يا رب يعجبكم إن شاء الله».

وتدور أحداث «تسليم أهالي» حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد الذي يجسد دورالبطولة أمام دنيا سمير غانم، مما يضطروا إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا، وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدي.

فيلم «تسليم أهالي»، يعد تجربة البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم، بعدما قدمت دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين.