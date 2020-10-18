كوثر محمود: تعييني بمجلس الشيوخ انتصار للمرأة والتمريض المصري

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ضمن الأعضاء المعينين بالمجلس، انتصار للمرأة المصرية ومهنة التمريض.

وتوجهت خلال حوارها لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاختياره لرمز التمريض في مصر عضوا بمجلس الشيوخ، معتبرة ذلك تقديرا لمهنة.

وذكرت أن مصر تتغير بإنجازات لا تحصى، لافتة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ للتمريض يكون لهم تمثيل بالتعيين في مجلس الشيوخ.

وأشادت بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لدور الممرضين بشكل عام، معربة عن تمنيها بأن تكون عند حسن ظنه، وأن تعمل على تشريف المهنة.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الأحد، اليمين الدستورية، وفقًا للنص الدستوري، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».