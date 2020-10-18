 باكستان تسجل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تسجل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:43 ص

سجلت باكستان، 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب فيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى ستة آلاف و654 حالة، فيما زادت حصيلة الإصابات إلى 323 ألفا و19 حالة، حسب صحيفة "نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد.

وطبقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد أصيب 567 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و74 ألفا و24 اختبار للفيروس، و32 ألفا و62 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 307 آلاف و69 مريضا في البلاد، فيما لا يزال 534 مريضا في حالة حرجة.


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