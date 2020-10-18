 وفدان إسرائيلي وأمريكي يسافران معا إلى البحرين - بوابة الشروق
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وفدان إسرائيلي وأمريكي يسافران معا إلى البحرين

د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:34 ص

من المقرر أن يسافر وفدان إسرائيلي وأمريكي معا إلى البحرين، اليوم الأحد، بعد شهر من اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وقال مندوب إسرائيلي، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" من المقرر أن تقلع صباح اليوم من تل أبيب متوجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الوفد من المقرر أن ينطلق "في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين".

ومن المقرر أن يرأس ستيفن منوتشين وزير الخزانة، الوفد الأمريكي، بينما سيترأس الوفد الإسرائيلي المستشار الأمني ​​مئير بن شبات.

وستتناول المحادثات الثنائية واجتماعات مجموعات العمل، مجالات مثل الدبلوماسية والطيران والاقتصاد والتمويل والاتصالات والسياحة.

وبحسب معلومات من الجانب الإسرائيلي، فإنه من المقرر أيضا التوقيع على اتفاقيات متنوعة غير محددة.


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