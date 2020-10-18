ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0% مقارنة بالتوقيت ذاته أمس السبت، ليصل إجمالى الإصابات إلى 11ر8 مليون شخص، حتى الساعة السادسة و33 دقيقة مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 7ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة ليصل إلى 873 ألفا و929، بزيادة 2ر0% حالة، عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية مونتانا زيادة 9ر2% في عدد حالات الإصابة مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 22 ألفا و225 حالة.

وشهدت ولاية ميسوري أكبر عدد من الوفيات حيث سجلت في الساعات الـ24 الماضية 104 حالات وفاة.