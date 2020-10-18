وزير التعليم العالي: رفع أغلبية المناهج والمحاضرات على المواقع خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على رفع المقررات وتسجيلها على المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى رفع أغلبية المناهج والمحاضرات، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن محاضرات الفصل الدراسي الأول ستكون مسجلة، موضحًا أن الطالب سيتمكن من الاستماع إليها في أي وقت وتسجيل أسئلته والتفاعل مع المعلم.

وأشار إلى التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخصيص باقات للمنصات التعليمية فقط، متابعًا: «بعد انتهاء هذا التعاقد ستكون الباقات متوفرة بأسعار مناسبة».

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الطالب سيتمكن من متابعة كل المستجدات من خلال شريحة المحمول – إذا لم تكن لديه القدرة على التواصل عبر شبكات الإنترنت، معلنًا الانتهاء من الاتفاقية مع وزارة الاتصالات خلال أيام.

وأكد عدم وجود مشكلة في التقدير أو القياس أو الحضور للطلاب، خلال العام الدراسي الحالي، متابعًا: «العاملون بالوزارة مصممون هذا العام أن يقبلوا التحدي في ظروف مناسبة لإثبات أننا سنعبر هذا العام بسلام».