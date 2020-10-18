الفلبين: تسجيل 2379 إصابة جديدة و50 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 2379 إصابة جديدة و50 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ذا مانيلا تايمز) المحلية في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 356 ألفًا و618 إصابة منها 39 ألفًا و808 حالات نشطة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6 آلاف و652 شخصاً.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 310 آلاف و158 شخصًا بزيادة 14 ألفًا و941 شخصًا عن اليوم السابق، لافتة إلى مرور 8 أشهر أو 215 يومًا منذ فرض أول حجر صحي مجتمعي معزز في البلاد في مارس الماضي، ومع ذلك لا تزال الحكومة الوطنية تكافح للحد من انتشار الفيروس، وتؤكد أنها تنتصر على الوباء.

ونوهت بأنه على الرغم من أن الفلبين لا تزال تخضع لأطول فترة حجر صحي في العالم، إلا أنها ما زالت تسجل زيادات يومية بالآلاف في حالات الإصابة.

وتعد الفلبين واحدة من أعلى 20 دولة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ولديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في جنوب شرق آسيا، ودائمًا ما يؤكد رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي في خطاباته العامة أن تأمين اللقاح هو الحل الوحيد لوضع الوباء في البلاد.