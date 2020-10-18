الاختبار يؤكد عدم إصابة رئيسة وزراء فنلندا بكورونا

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أظهر اختبار خضعت له رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أنها غير مصابة بكورونا.

إلا أن سلبية الاختبار الأول لا تعني إنهاء عزلها الصحي الطوعي.

وأعلنت الحكومة الفنلندية أمس السبت أن "رئيسة الوزراء ستواصل عزل نفسها، وستخضع لاختبار آخر يوم الاثنين. وستنتهي فترة عزلها الذاتي إذا جاء اختبار كورونا الثاني سلبيا أيضا".

وخضعت مارين لاختبار الفيروس أمس الأول الجمعة فور عودتها من بروكسل.

وكانت الزعيمة الفنلندية، البالغة من العمر 34 عاما، قد غادرت قمة الاتحاد الأوروبي كإجراء احترازي بعد تأكد ظهور حالة كورونا بين مقربين منها.

وكانت مارين قد عزلت نفسها ذاتيا أكثر من مرة منذ بدء ظهور فيروس كورونا، إلا أنها لم تُصب بالفيروس.