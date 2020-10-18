المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يتحدون حظر تنظيم المسيرات في جميع أنحاء بانكوك

تدفق الآلاف من مؤيدي الديمقراطية في تايلاند إلى شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم السبت، في تحد للحظر المفروض على التجمعات الكبيرة والجهود التي بذلتها السلطات لإحباط المظاهرات عن طريق وقف بعض خدمات القطارات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتجمع المتظاهرون في عدة مواقع في العاصمة اليوم السبت، وذلك لليوم اليوم الرابع على التوالي من المظاهرات، ورفع البعض لافتات تقول "أفرجوا عن أصدقائنا" و "توقفوا عن استخدام العنف"، في حين هتف آخرون "ضرائبنا"، في إشارة إلى أن دافعي الضرائب يمولون الحكومة والملكية.

وانتهت المسيرات بسلام بحلول الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي كما أفادت الأنباء بتنظيم مظاهرات في أكثر من اثني عشر إقليم ومن بينها نونثابوري.

وأغلقت شرطة تايلاند اليوم السبت 77 محطة قطارات في مختلف أنحاء بانكوك، فيما تعهد المتظاهرون المناهضون للحكومة بمواصلة حشدهم على الرغم من حملة صارمة تشنها السلطات.

وطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة باستقالة حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا بالإضافة إلى وضع دستور جديد وإصلاح النظام الملكي.

وكانت شرطة مكافحة الشغب في تايلاند قد استخدمت أمس الجمعة خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها العاصمة بانكوك لليوم الثالث على التوالي للمطالبة باستقالة الحكومة.

وتشهد تايلاند بشكل يومي تقريبا مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد وذلك منذ تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في تموز/يوليو الماضي.

ويتهم النشطاء المناهضون للحكومة رئيس الوزراء، وهو قائد سابق للجيش استولى على السلطة في انقلاب عام 2014، بالالتزام الصارم بمصالح الملك فاجيرالونجكورن والعائلة المالكة، ويرون أن الملكية هي أصل المشاكل السياسية في تايلاند.