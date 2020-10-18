وفد إسرائيلي أمريكي يصل إلى المنامة على متن أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين إسرائيل والبحرين

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وصل وفد إسرائيلي أمريكي إلى البحرين اليوم الأحد، على متن أول رحلة طيران تجاري مباشرة من إسرائيل للبحرين.

ويترأس الوفد من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شباط.

وكان في استقبال الوفد على أرض المطار بالمنامة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وفي كلمة من أرض المطار، أبدى الزياني ترحيبه بالوفدين في هذه الزيارة "التاريخية".

وأكد أن الزيارة تأتي "لبدء تفعيل إعلان تأييد السلام" الموقع بين البحرين وإسرائيل.

وأعرب منوشين عن سعادته لترؤس وفد بلاده في هذه الزيارة. وقال إن السلام يفتح آفاقا للتعاون في مجالات متعددة.

وقال بن شباط إن "نظرة السلام تتحول اليوم إلى واقع.. إسرائيل تقدم يدها بسلام حقيقي للبحرين"، وأعرب عن الأمل في "إقامة علاقات عميقة وواسعة النطاق" بين شعبي إسرائيل والبحرين.