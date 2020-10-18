مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إيزي جيت قادمة من المملكة المتحدة

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أولي الرحلات السياحية التابعة لشركة Easy jet، والقادمة من المملكة المتحدة " لندن جاتويك".

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شركة شركة إيزي جيت ستسير رحلة أسبوعيًا لمطار شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر زيادة عدد الرحلات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لشركة ايزى جيت إلى مدينة شرم الشيخ، عقب استئناف الشركة لجدول رحلاتها التي توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه جرى استقبال السائحين بالورود، والهدايا التذكارية، وتوزيع الكتيبات التي توضح المعالم السياحية بالمحافظة بجميع اللغات، وتسهيل إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالمطار.