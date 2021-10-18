محافظ الوادي الجديد ووفد الوزراء والمحافظين يتفقدون معرض التمور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه وفد من الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين المشاركين بفعاليات اليوم الختامي للملتقى التسويقي المصري الأول للتمور، جولة تفقدية داخل معرض التمور الذي شارك به 100 عارض يمثلون 12 محافظة، من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية.

وأشاد الحضور بالمنتجات التي شملها المعرض من التمور ومشتقاتها، والمنتجات البيئية واليدوية والخزفية التي تحظى بجودة عالية، وتفقدوا أجنحة العارضين والشركات المنتجة، كما استعرضوا تجربة أفران الخبز المتنقلة ووحدة التدريب المتنقل على الحرف اليدوية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "مهنتك مستقبلك".