‏‫البترول الكويتية: إصابات وحالات اختناق في حريق بمصفاة الأحمدي‬

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، عن عدد من الإصابات الطفيفة وحالات الاختناق جراء حريق نشب في ‫مصفاة الأحمدي.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إن حريقا نشب في وحدة إزالة الكبريت المتبقي في مصفاة الأحمدي جنوب الكويت العاصمة صباح اليوم، مبينة أن فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق.

وأضافت أنه فور حدوث الحريق تم عزل الوحدة وجميع الخطوط المؤدية لها ولا تزال فرق الأطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث، مؤكدة عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير والتسويق المحلي.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني عن مصدر في الطوارئ الطبية بوزارة الصحة قوله إنه تم توجيه 14 سيارة إسعاف إلى موقع حريق مصفاة الأحمدي.

وأشار إلى التعامل مع 20 حالة لعمال كانوا متواجدين في موقع الحادث، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى للاطمئنان وحالتهما مستقرة، لافتا إلى رفع حالة الاستعداد حتى انتهاء الحريق.