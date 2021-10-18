إزالة 21 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمركزين في المنيا ضمن أعمال الموجة الـ18

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والجهات المعنية؛ وذلك بهدف القضاء على أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 تعديات على أملاك الدولة، منها حالة تعدي بالبناء المخالف، وتم الإزالة في المهد بقرية ابسوان التابعة لمجلس قروي بني غني، وحالتان بقرية شوشة، منهم حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة قيراط، وأخرى تعدٍ على أملاك الدولة بقرية الصليبة على مساحة فدان و6 أسهم.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 18 حالة تعدٍ، منها 11حالة أملاك دولة بمساحة ٨٧٠ مترل، و5 حالات ري غرب مطاي بمساحة ١٢٠٠ متر مربع، وحالتان تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 2 قيراط، وذلك بقرى الفرجاني، والبهنسا، وأشروبة، والبابا الشرقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.