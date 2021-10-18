افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كلمته خلال المؤتمر العام الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة في حضور مجلس الإدارة بتوجه للشكر لله عز وجل بعد النجاحات التي تحققت في مسيرة مجلس الإدارة، كما حرص على تهنئة الجميع بحلول المولد النبوي الشريف.

وقال الخطيب في المؤتمر العام ‏المقام حاليا في مقر النادي بالجزيرة لاستعراض العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية: « قبل 4 سنوات تقدمنا ببرنامج انتخابي لخدمة النادي، متضمنا رؤى وأفكارا واستراتيجية، وكل ما تحقق جاء بفضل أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي ومجالس الإدارات السابقة منذ تأسيس النادي في 1907 وحتى الآن».

وأضاف: «كان شعار البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي «تاريخ.. مبادئ.. تطوير» وهو الشعار الذى استندنا عليه في العديد من النجاحات التي تحققت لخدمة كيان ومبادئ وتاريخ النادي الأهلي، وهذا الأمر تحقق بفضل الإدارة المحترفة والموارد المبتكرة والنشاط الرياضي».

كما وجه الخطيب الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد اختيار مجلس الإدارة في 30 نوفمبر 2017 من أجل خدمة النادي على كافة المستويات والأصعدة بعدما امت الجمعية العمومية باختيار القائمة الكاملة.

وأشار إلى أن برنامج عائلة الأهلي كان يتضمن رؤية واستراتيجية تحققت على مدار 4 سنوات، ومؤتمر اليوم يأتي لمراجعة الوعود الانتخابية التي تقدمنا بها قبل انتخاب المجلس، مؤكدًا أن رؤية المجلس كانت تتمثل في الحفاظ على تاريخ النادي وتطوير مؤسساته واستثماراته وتحقيق طفرة إنشائية ورياضية تفتخر بها عائلة الأهلي.

وشدد الكابتن الخطيب على أن قوة النادي الأهلي في عائلته وجماهيره وشعار برنامج عائلة الأهلي كان يقوم في الأساس على الشعار الشهير: «تاريخ.. مبادئ.. تطوير».

وذكر رئيس النادي الأهلي أن النادي اعتاد على أن تسليم الراية لأجياله الواحد تلو الآخر من أجل استكمال رحلة النجاحات والإنجازات على كافة المستويات.

واوضح أن هناك شخصيات أثرت بالإيجاب في رحلة ومسيرة النادي الأهلي، ومن ثم تم التفكير في كيفية تكريم هؤلاء؛ نظرًا لتأثيرهم الكبير في مسيرة النادي الأهلي بداية من تاريخ تأسيس الأهلي عام 1907 وحتى الآن.

وشدد على أن وسام الأهلي الذهبي جاء من أجل تكريم رموزه الكبيرة وكانت البداية مع المستشار محمود فهمي الذى يخدم النادي الأهلي دون مقابل منذ ما يزيد على 50 سنة وقال: «ولهذا نستعد أيضا لتكريم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق الذي تشرفت بمزاملته في الملعب وفي مجلس الإدارة، وأيضا في التخطيط للعديد من القطاعات، مؤكدًا أنه نموذج حي لخدمة ناديه بإخلاص شديد جدًا ونفس الشيء بالنسبة للدكتور حسن مصطفي الذي خدم الرياضة المصرية في العديد من المجالات واستمر أكثر من20 سنة رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة اليد».