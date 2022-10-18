كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، عن 18 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة للدورة 44 التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة.

** صاحبتي

إخراج كوثر يونس

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مصر | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٧ د

توقا للحميمية، ينصاع "علي" لاقتراح حبيبته الذي يضع علاقتهما أمام اختبار. وتخرج الأمور عن

المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.

** ماما

إخراج ناجي إسماعيل

عرض عالمي أول

مصر | روائي | ٢٠٢٢ | أبيض وأسود | ٢٠ د

فتاة في الحادية والعشرين من عمرها تخبىء سرا خطيرا لتحمي نفسها هي وأخيها.

** المقابلة

إخراج هند متولي

عرض عالمي أول

مصر | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٦ د

يتحتم على نادية الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل

يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

** من عمل الشيطان

إخراج ديسيل مختجيان

عرض عالمي أول

مصر | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٢٢ د

بعد عشر سنوات، تعود شابة إلى القاهرة لتنظم معرض عن المصورين الأرمينيين الرائدين

الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن. وخلال التحضيرات، تدفعها الظروف لتدرك السبب

الحقيقي خلف عودتها.

** ترينو

إخراج نجيب كثير

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تونس | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٥ د

طفل صغير يهرب من جسده الضعيف وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه، ولكن زوج والدته

يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فتتخذ الأم والابن خطوة مهمة تغير

حياتهما.

** طنين

إخراج محمد فاوي

عرض عالمي أول

السودان | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٢٠ د

أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان

واقعهما الجديد.

** الطيور هاجرت من بيروت

إخراج خليل دريفوس زعرور

عرض عالمي أول

لبنان | وثائقي | ٢٠٢٢ | ّ ملون وأبيض وأسود | ١٦ د

الرابع من أغسطس ٢٠٢٠ ، تاريخ هز أمة، وغير مدينة، ودمر حيوات الكثيرين، إحداهم كانت "زينة".

** حمزة: أطارد شبحا يطاردني

إخراج ورد كيال

عرض عالمي أول

فلسطين | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٩ د

يصر حمزة الكهل على مواصلة ممارسة العادة التي بدأها منذ عشرين عاما عندما خرج من

ً سجون الاحتلال، وهي أن يجوب الغابات يوميا ليطارد أسدا يرفض القرويون التصديق في وجوده.

** أمنية واحدة لعينة

إخراج بيوتر جاسينسكي

عرض عالمي أول

التشيك | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٤ د

بيتر، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته. يحاول بيتر إثبات رجولته

عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

** دعوة. من الخال. للبحر

إخراج مراد أبو عيشة

عرض عالمي أول

الأردن، ألمانيا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 17 د

لتجنب مصير محتوم، تحاول ياسمين ابنة الاثني عشر عاما وأختها الكبرى أحلام الهروب من

الحدود التي أقرها والدهما، حتى تصلان إلى بحر أسطوري.

** روزماري ب. أ (بعد أبي)

إخراج إيثان باريت

عرض عالمي أول

الولايات المتحدة الأمريكية | تحريك | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٠ د

يبدأ رب ُ منزل مصاب بالاكتئاب في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه. قصة مرسومة كاملة

بأقلام التلوين.

** الغميضة

إخراج كارولينا بيلكا

عرض عالمي أول

بولندا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٨ د

تتحول الغميضة إلى ما هو أكثر من مجرد لعبة، عندما تصبح طفلة صغيرة مهتمة بالبحث

عن الحب والدفء المفقودين أكثر من العثور على أصدقائها.

** فينالند

إخراج مارتن كوبا

عرض دولي أول

التشيك | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٣٠ د

"نييل" مدرس جورجي، يترك عائلته لأجل فرصة عمل من المفترض أن تكون مؤقتة. ولكن عودته

إلى المنزل تصبح محل شك بينما يجذبه واقع جديد غير مألوف في الغرب.

** قصة قصيرة

إخراج بي غان

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الصين | روائي | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٥ د

حكاية خرافية.

** ليلة هادئة في منتزه مونتيري

إخراج شيو تشي تشارلز دونغ

عرض دولي أول

الولايات المتحدة الأمريكية، الصين | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٦ د

يمر جيانغ بمسرح كان عادة ما يزوره في طفولته، لتحيا في رأسه ذكرى ما. محملا بالشوق

ٍ إلى أمه، يعاود جيانغ زيارة المسرح ويتصالح مع ماض لا يمكن نسيانه.

** موجات يوجين الأخيرة

إخراج ديالن ويركمان

عرض دولي أول

هولندا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٢٥ د

ينطلق تيرانس وصديقته سان في رحلة في منزلهما المتنقل إلى جنوب فرنسا لزيارة صديق

قديم، ليجدا أنفسهما أمام واقع عالم متغير.

** الوقوف عارية

إخراج كارولين هالير

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فرنسا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٢٢ د

ناشطتان عاملتان بالجنس تجدان نفسيهما في حجز الشرطة بعد اندالع أحداث عنف في

تظاهرة نسوية.

** رقم 8

إخراج مايكل برادلي

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أستراليا | وثائقي | ٢٠٢٢ | أبيض وأسود | ١٣ د

يوما ما، كانت ليلى عازفة بيانو في الحفالت، ويوما ما كان حب حياتها هو جورج. تنبثق ذكرى

ما عند برك صخرية لها شكل رقم ٨ ، ّ تكشف تلك الذكرى كيف انحرف مسار الحياة عما كان

يوما عليه.