تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

يأتي ذلك مساء الخميس على مسرح النافورة، حيث تتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية"، ومسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، وأوبرا دمنهور.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر، ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات، كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير.

ويبدأ الحفل الفني الذي يحتفي بمئوية الموسيقار علي إسماعيل، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور أحمد عاطف، بمشاركة المطربين وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ، ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم أرمينيا كامل.

وفي نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة المطربين أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد الوزيري، ووعد البحري من سوريا.

ويقام على مسرح سيد درويش حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الأول فيحييه كل من كنزي، مصطفى النجدي، رحاب عمر.

ويحتضن مسرح أوبرا دمنهور "فرقة أوبرا الإسكندرية" بحفل بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم وفرقته، أما الأول يشدو خلاله كل من شروق شريف، محمد متولي، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالي (تونس).