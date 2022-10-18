وزيرة البيئة التونسية: قمة المناخ بشرم الشيخ ضرورة للتأقلم مع التغيرات المناخية

أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، أهمية الدورة 27 للمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل .

وقالت الوزيرة - في بيان مساء اليوم الإثنين - إن قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) تمثل فرصة للتأكيد على أولويات تونس بصفة خاصة، والدول الإفريقية والعربية بصفة عامة، خاصة في مجال التأقلم مع التداعيات والآثار المتنامية للتغيرات المناخية، ولاسيما على الأمن المائي والغذائي وعلى الصحة والقطاعات الاقتصادية الأكثر ارتباطا بهذه الظاهرة.

وأضافت الوزيرة أن أهمية القمة كذلك تنبع مما يقتضيه التقليص من تأثيرات التغيرات المناخية، من تطوير للمعارف والتكنولوجيات واعتماد الطرق المتناغمة مع الطبيعة، وأهمية الاعتمادات والاستثمارات الضرورية لتمويل البرامج المناخية في هذا المجال.