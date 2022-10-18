عضو مجلس شعبة المستوردين: يجب تنفيذ توجيهات الرئيس لإزالة العقبات أمام المستثمرين الشباب

أشاد خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمتابعة مخطط وزارة الصناعة بشأن زيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.

وأكد خالد نور الدين، ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتنفيذ تعليمات الرئيس بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل مع مجتمع الأعمال، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وشدد على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بشأن تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، مشيرا إلى أنه سيكون له مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.

في سياق متصل، أكد نور الدين، أهمية دراسة تنفيذ مشروع المدينة الصناعية الهندسية التي أعلنت عن تدشينها شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية برئاسة مصطفى العجواني، لأنها ستساهم في توفير المعدات والآلات والماكينات الصناعية التي يحتاجها المصنعون لإقامة مصانع جديدة، مشيدا بالقائمين عليها ويجب دعمها لصالح الاقتصاد الوطني.

يذكر أن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال إن وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية.

كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.