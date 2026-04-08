أردوغان يؤكد لرئيس وزراء باكستان دعم أنقرة لجهود السلام في المنطقة

تلقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مكالمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب رئيس الوزراء، عبر حسابه على منصة إكس: "«خلال محادثتهما الأكثر دفئًا وودية، نقل الرئيس التركي تهانيه القلبية إلى رئيس الوزراء على مبادرة السلام التاريخية التي قامت بها باكستان لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة».

وأضاف: «أشاد الرئيس أردوغان بقيادة رئيس الوزراء الجريئة والحكيمة في متابعة الجهود لإنهاء النزاع المدمر في الخليج، الذي تسبب في معاناة إنسانية هائلة وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية».

وتابع: «أعاد (أردوغان) التأكيد على دعم تركيا الكامل للجهود الدؤوبة والصادقة لرئيس الوزراء شهباز شريف لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وختم البيان بأن رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن امتنانه العميق للرئيس التركي على تشجيعه وتأييده لجهود السلام الصادقة لباكستان، وأعاد التأكيد التزام باكستان بالسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب اتصالات مع قادة باكستان التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على «الفتح الكامل والفوري والآمن» لمضيق هرمز، معتبرا أن هذا التعليق يمكن أن يشكل «وقفا لإطلاق النار من الجانبين».

وأشار ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تلقي الولايات المتحدة مقترحا من 10 نقاط من إيران، معتبرا أنه يشكل أساسا عمليا يمكن البناء عليه في المفاوضات، مضيفا أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين جرى الاتفاق عليها تقريبا.

ولفت إلى أن مهلة الأسبوعين قد تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يشعر بأن أهداف واشنطن قد تحققت.

وجاء إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، في تحول مفاجئ بعد ساعات من تحذيره من أن «حضارة بأكملها ستفنى الليلة» في حال عدم تلبية مطالبه.