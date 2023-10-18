السيسي يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة: انتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية

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أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وأضاف: لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وأكد الرئيس موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.