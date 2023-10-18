شولتس يعلن تعزيز الاحتياطات الأمنية بألمانيا بعد محاولة إضرام حريق بكنيس يهودي

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، تعزيز الاحتياطات الأمنية في بلاده لحماية المؤسسات اليهودية بعد محاولة إضرام حريق كنيس في مركز يهودي تابع للجالية اليهودية في برلين.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي أمام صحفيين في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء: "الأمر المؤكد تماما هو أننا لا نقبل ولن نقبل أبدا بشن هجمات على مؤسسات يهودية".

وأضاف شولتس، أن من غير الممكن أيضا قبول الفعاليات العنيفة التي يصاحبها ترديد شعارات معادية للسامية.

وأردف: "يجب على السلطات المسئولة عن التجمعات أن تقوم بدورها، كما يجب على الشرطة حماية المؤسسات اليهودية، ونحن سنقوم بهذا وسنعزز كل شيء".

وذكر شولتس، أنه شخصيا شعر بالغضب حيال الهجوم والشعارات المعادية للسامية وهذا موقف أنا على قناعة به وأنا متفق فيه مع مواطني ألمانيا.

ووفقا لبيانات الجالية اليهودية، كان مبنى يضم عدة مؤسسات يهودية في وسط برلين تعرض للرشق بزجاجات حارقة ليلة الثلاثاء / الأربعاء الماضية.

ويضم المبنى، رعاية نهارية للأطفال إلى جانب الكنيس.

وأفادت هذه البيانات، بأن المبنى لم تندلع فيه النيران رغم ذلك.

وكتبت صحيفة "تاجس شبيجل"، استنادا إلى الشرطة أنه يُعْتَقَد أن الزجاجات الحارقة أخطأت هدفها.