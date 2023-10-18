الزراعة: استمرار طرح السلع الغذائية في المنافذ للمواطنين بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الزراعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات، حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة أسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه، بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.



وأضاف الفولى، في بيان لوزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في اتاي البارود، مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية لخفض الأسعار ومنع استغلال التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.