 مقتل أكثر من 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل أكثر من 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم


نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:12 ص

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 شخصا في غارات على في خانيونس.

وقالت الوزارة أن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا.

كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما سقط قتلى آخرين بغارة على منزل في المخيم ذاته. 

وفادت مصادر إعلامية بسقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على حي اليرموك وسط مدينة غزة.


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