إيران: الولايات المتحدة تحاول إحياء الكيان الصهيوني المنهار بإدارة الحرب ضد المدنيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة تحاول إحياء الكيان الصهيوني المنهار من خلال إدارة الحرب ضد المدنيين.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ القضية الفلسطينية أصبحت اليوم محور وحدة العالم الإسلامي، دفاعا عن الهوية الثقافية والحضارية للقبلة الأولى لمسلمي العالم ضد الاعتداءات المتكررة من الاحتلال.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني يواصل بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المُضطهد.

ونوه بأن قصف المستشفى في غزة الذي استهدف المدنيين لا ينسجم مع أي منطق، مستغربا اتهام المقاومة الفلسطينية بأنه هي التي استخدمت القنبلة المتطورة ضد أبناء شعبها.

ومساء الثلاثاء، ارتقى نحو 500 شهيد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وكان هؤلاء الشهداء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.