خاص | ماذا قال مساعد القائد العام للجيش السوداني عن ادعاء حميدتي بقصف مصر لقواته؟

قال الفريق أول ركن ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، إنه لا يستمع إلى خطابات حميدتي، واصفًا إياه بالجاهل والكاذب.

وأضاف العطا، في حوار خاص لـ«الشروق» خلال زيارة إلى مدينة أم درمان، وهو الأول له مع صحيفة مصرية منذ اندلاع الحرب، أن حتى من حوله يكذبون على أنفسهم ويصدقون كذبهم، وحياتهم مبنية على الكذب والاحتيال والخداع.

وثمّن مساعد القائد العام للجيش السوداني العلاقة بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، قائلاً: "العلاقات تمتد تاريخيًا عبر آلاف السنين ومستمرة حتى الوقت الراهن، ولا يستطيع أحد التأثير في هذه العلاقة التاريخية الوطيدة".

وأشار العطا إلى أن تاريخ القوات الجوية السودانية بدأ في عام 1956، وتطور حتى اللحظة الراهنة، مضيفًا: "لدينا طائرات ميغ 29 وسوخوي شاركت وما زالت تشارك في التحالف العربي لاسترداد الأمن لأشقائنا في اليمن، ومن ثم حميدتي يعلم مدى قدراتنا الجوية".

وأوضح أن هذا الاتهام يرجع لعدة أسباب، أهمها تبرير هزيمته، وكراهيته للشعب المصري الشقيق، وخدمة أغراض السياسات الإقليمية الخاصة بإثيوبيا وبعض الدول المتحالفة معها، وكذلك التباكي بصورة ساذجة وغبية للحصول على مزيد من الدعم من الأطراف الداعمة له، ولتخفيف الضغط الدولي على تلك الأطراف نتيجة دعمها لجرائم الحرب وقتل المدنيين السودانيين.

وأضاف: "إذا أرادت مصر التدخل، هل كانت ستنتظر عامًا ونصف العام؟! وبإمكانيات القوات الجوية المصرية، هل ستأخذ وقتًا طويلًا لتدمير الميليشيا؟! ومن ثم، فإن هذا الاتهام غير منطقي وبدون دليل ولا يمت للواقع بصلة، وحميدتي معروف بالجهل والكذب والاحتيال والخداع".