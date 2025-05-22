 الأعلى للإعلام: رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ17 شركة وصيدلية شهيرة بعد توفيق أوضاعها - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 2:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأعلى للإعلام: رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ17 شركة وصيدلية شهيرة بعد توفيق أوضاعها

علي كمال
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 2:38 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 2:38 م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا برفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية التابعة لـ17 شركة وصيدلية شهيرة؛ بناءً على توصيات لجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، وخاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار.

واتخذ المجلس، قراره بحجب الحسابات الإلكترونية التابعة لعدد من الشركات والصيدليات الكبرى، بناءً على شكاوى تقدمت بها هيئة الدواء المصرية ضد تلك الصفحات؛ لعرضها أدوية ومستحضرات دون الحصول على ترخيص، وعقب قيام تلك الشركات والصيدليات بتوفيق أوضاعها القانونية وتصحيح الأخطاء.

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