وزير ألماني: برلين ستساهم فى إعادة إعمار غزة وستواصل تحمل المسؤولية فى أوكرانيا

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبيل اليوم الثلاثاء إن بلاده ستساهم في المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة ، كما ستواصل تحمل مسؤوليتها فى أوكرانيا .

وذكر قبل أن يغادر إلى واشنطن لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار، من المهم الآن أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل شامل، وان تبدأ إعادة الإعمار.

وأضاف كلينجبيل، الذي يشغل منصب نائب المستشار الألماني أيضا: "ستعمل ألمانيا على ذلك مع شركائها".

وأوضح أن الحكومة الألمانية ستواصل تحمل المسؤولية أيضا في أوكرانيا، "لا بد أن نؤمن إمكانيات الدفاع الأوكرانية ماليا في السنوات القليلة المقبلة".

وشدد كلينجبيل يقول "إننا لا بد أن نعمل في نفس الوقت مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط بصورة كبيرة على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإنهاء حرب العدوان الوحشية هذه".