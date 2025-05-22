تركيا تعتزم تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا

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• وزيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا 3 أضعاف

أعلنت تركيا، الخميس، عن عزمها تصدير ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي وزيادة كمية صادراتها من الكهرباء إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار مع نظيره السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزير الطاقة التركي إن بلاده ستبدأ قريبا بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا، دون أن يذكر تاريخا محددا.

كما أعرب عن رغبة بلاده بزيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا 3 أضعاف، والوصول إلى 1000 ميجاواط خلال الأشهر القادمة.