تعرف على نسب الزيادة في الوقود في مصر ابتداء من 18 أكتوبر 2024

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أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار الوقود اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18.

وجاءت أسعار لتر البنزين على النحو التالي ونسب زيادتها على النحو التالي

بنسبة 13.3% - ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

بنسبة 14.5% - ارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا.

بنسبة 12.3% - زاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا.

بنسبة 17.4% - زاد سعر السولار من 11.50 جنيهًا إلى 13.50 جنيهًا.

بنسبة 11.7% - ارتفع سعر المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.

بنسبة 8% - زاد سعر غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

بينما تم تثبيت أسعار المازوت

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه تقرر تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.