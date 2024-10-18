تعرف على نسب الزيادة في الوقود في مصر ابتداء من 18 أكتوبر 2024

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار الوقود اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18.
وجاءت أسعار لتر البنزين على النحو التالي ونسب زيادتها على النحو التالي
بنسبة 13.3% - ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.
بنسبة 14.5% - ارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا.
بنسبة 12.3% - زاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا.
بنسبة 17.4% - زاد سعر السولار من 11.50 جنيهًا إلى 13.50 جنيهًا.
بنسبة 11.7% - ارتفع سعر المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.
بنسبة 8% - زاد سعر غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.
بينما تم تثبيت أسعار المازوت
وقالت اللجنة في بيان لها، إنه تقرر تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.