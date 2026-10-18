إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسماعيلية امام كوبري التالتة

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أُصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسماعيلية، أمام كوبري التالتة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية على بعد امتار من كوبري التالتة بالعاشر من رمضان، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين الـ 8 إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الطبية والرعاية الصحية اللازمة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان أسباب وملابسات الحادث.