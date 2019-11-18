رئيس الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض انتصار للشعب اليمني

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك، اليوم الاثنين، أن اتفاق الرياض ليس انتصارا للحكومة، وإنما انتصار للشعب اليمني.

وأضاف عبد الملك - في سياق تصريحات، أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن جهود المملكة العربية السعودية والتحالف كبيرة، في سبيل استقرار اليمن، وأن هدف الحكومة الآن هو توفير الخدمات للمواطن اليمني.

وأشار إلى أن هناك خططا قصيرة الأمد للاستقرار السياسي، وخطط متوسطة الأمد فيما يتعلق بالخدمات، لافتا إلى أن عدن الآن هي العاصمة السياسية لليمن، وأي تحسن فيها سينعكس على كافة البلاد، مؤكدا أن مصلحة المواطن هي الأساس، وهي ما تحرص عليه الحكومة الشرعية.

جدير بالذكر أن عبد الملك وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق اليوم، برفقة عدد من وزراء حكومته، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.