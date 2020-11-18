رئيس الوزراء الإسرائيلي يستقبل وزير الخارجية البحريني

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني كجزء من زيارة الوفد البحريني لإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزير الخارجية أكد حرص مملكة البحرين على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن مبادرة تحقيق السلام الإقليمي تعتبر أولوية لدى الحكومة التي سخّرت إمكانياتها وقدراتها لإنجاح هذه المبادرة، بما يتوافق والدور المحوري لها في تحقيق السلام.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزير الخارجية والوفد البحريني، مؤكداً أن نتائج هذه الزيارة ونجاحها من شأنه أن يفتح آفاقاً أرحب للتعاون الثاني المشترك بين مملكة البحرين وإسرائيل خاصة فيما ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الجانبين وتنفيذ مشاريع مشتركة تلبي طموح وتطلّعات البلدين بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة.