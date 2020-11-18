الجيش السوري يصدر أمرين بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.



ويشمل القرار، بحسب بيان لوزارة الدفاع السورية أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": "الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى أول يناير المقبل، الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم".



كما شمل القرار، صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف السنة حتى أول يناير المقبل، وصف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.