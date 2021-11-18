مشرفة نص فيلم rust تتهم أليك بالدوين بالقتل العمد: السيناريو لم يتطلب إطلاق نار من مسدس

قامت ميمي ميتشل، المشرفة على نص فيلم «صدأ - rust»، الذي شهد مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشيز، برصاصة حقيقية، برفع دعوى قضائية ضد منتجى الفيلم وأليك بالدوين، فجرت خلالها مفاجأة، وهي أن سيناريو الفيلم لم يتطلب أبدا إطلاق الرصاص من مسدس، أثناء المشهد الذى كان يؤديه أليك بالدوين.

وأشارت ميمي إلى أنه كان من المفترض أن يقوم «بالدوين» بالتحقق بنفسه على عدم احتواء المسدس لأي ذخيرة حية، ولا يعتمد فقط على إشارة المخرج المساعد دايف هولز، بأن السلاح آمن ولا يحتوي على ذخيرة حية.

وذكرت صحيفة «ذا جارديان»، أن ميمي ميتشل اتهمت «بالدوين» بأنه تعمد إلحاق الأذى لأن المشهد لم ينص على إطلاق رصاص من سلاح ناري، معلقة: «اختار أن يلعب لعبة الروليت الروسية عندما استخدم مسدسا دون فحصه ودون أن يطلب من خبير الأسلحة أن يفعل ذلك في حضوره».

وتسعى ميمي ميتشل للمطالبة بتعويضات، لما تعرضت له من صدمة جسدية ونفسية شديدة، إضافة إلى إصابتها، مشيرة إلى أنها كانت تقف على بعد أقل من 4 خطوات من الحادثة.