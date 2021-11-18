فيوتشر يقسو على إيسترن كومباني برباعية في الدوري

حقق فريق فيوتشر الفوز أمام إيسترن كومباني بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن حسابات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

واحرز عمر كمال عبد الواحد هدف فيوتشر في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الأول، فيما ضاعف غنام محمد النتيجة عند الدقيقة 16، وبعدها بست دقائق فقط زاد مروان محسن من أوجاع إيسترن كومباني وسجل الهدف الثالث.

وعند الدقيقة 80 عادل محمد حسن النتيجة وأحرز هدف تقليص الفارق، لكن رفض أحمد رفعت أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة، رفع فيوتشر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند صفر من النقاط في المركز الأخير بعد الخسارة الرابعة على التوالي.