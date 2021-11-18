الأمين العام للجامعة العربية: يجب ألا تتعدى مشاريع دول الجوار على الحق في المياه

• رئيس المجلس الوزاري العربي: ندعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة ألا تتعدى المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربي في المياه، مهنئا مصر على اختيارها لاستضافة المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

كما شدد أبو الغيط، خلال اجتماع الدورة الـ13 للمجلس الوزراء العربي للمياه، الخميس، على ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ في الاعتبار محاور الأمن المائي والغذائي في الدول العربية.

وأكد وليد فياض، وزير المياه والطاقة اللبناني الرئيس الحالي للدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة، التي اعتبرها مثالًا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة، معربا عن تمنياته بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

شارك في الاجتماع: وزراء المياه بدول (مصر - السعودية - اليمن - العراق - فلسطين - لبنان - قطر) وعدد من رؤساء وفود الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

واستعرض الاجتماع نتائج فعاليات الدورة الـ13 للمجلس، وإقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية، حيث ناقش أعمال تحديث "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030".

كما جرت دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه في "المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP27)، الذي ستستضيفه مصر في عام 2022، مع تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).

وحث الاجتماع أيضًا الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة فى المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال في العام القادم، مع اقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية في المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية في مجال المياه، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولتي فلسطين والعراق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

كما جرى الاتفاق على عرض مصر تجربتها حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" و"إنشاء وحدة إنذار مبكر" في أثناء انعقاد الدورة الـ14 للمجلس في العام القادم، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس في العام بعد القادم.

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عقدت في الفترة من (14-18) نوفمبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شهدت عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة 3 أيام (14-16 نوفمبر الجاري)، ناقشت عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ "الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة".

كما ناقشت الاجتماعات: خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي وآلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.

وعلى هامش فعاليات الدورة الـ13 للمجلس، عقد يوم الأربعاء اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "ندرة المياه: تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية"، حضره الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ممثلا عن مصر، ومسئولون حكوميون رفيعو المستوى من الدول العربية، وأعضاء اللجنة العلمية الإستشارية الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بالإضافة إلى شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية.

وناقش الاجتماع تحدي ندرة المياه في المنطقة العربية، والتي أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي كجزء من مبادرة ندرة المياه الاقليمية، وتماشيا مع إعلان القاهرة الصادر عام 2019 عن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الزراعة والمياه العرب.

وسلط الاجتماع الضوء على أزمة ندرة المياه بدول المنطقة، ودور المجتمع المدني وشركاء التنمية، وآلية تعزيز السياسات الأكثر تكاملا، التي تربط بين قطاعات إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والقطاعات الآخرى.