 بريطانيا تسجل 38 ألفا و254 إصابة جديدة بكورونا.. و201 وفاة - بوابة الشروق
الخميس 18 نوفمبر 2021 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري قبل الجولة الأخيرة من تصفيات التأهل لكأس العالم؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تسجل 38 ألفا و254 إصابة جديدة بكورونا.. و201 وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 10:28 ص

سجلت بريطانيا 38 ألفا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 201 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و724 ألفا و617 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفا و799 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 111 ملايين و73 ألفا و355 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك