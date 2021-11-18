صحيفة إسبانية: المغرب سيوقع اتفاقية مع إسرائيل لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة جنوب مليلية

ذكرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية، أن المغرب سيوقع مع إسرائيل اتفاقا لبناء قاعدة عسكرية في منطقة أفسو التابعة لإقليم الناظور شمال المملكة قرب مطار العروي الدولي جنوب مدينة مليلية.

ووفق الصحيفة الإسبانية فإن مشروع القاعدة أثار مخاوف السلطات الإسبانية التي رأت فيه تهديدا أمنيا لمدينة مليلية، التي تبعد عن هذه المنطقة حوالي 68 كيلومترا.

وأضاف مصدر الصحيفة نقلا عن خبراء إسبان أن مسؤولين استخباراتيين أجانب حذروا من هذا المشروع الذي يتجاوز وفق تعبيرهم، اتفاقيات "أبراهام" التي جرى توقيعها في أكتوبر 2020.

وأبدت مصادر لصحيفة "الإسبانيول" تخوفها من أن تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية الطيران الحربي المغربي عبر تطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار "كاميكاز" حيث يعمل البلدان على إعداد مشروع لصناعة هذه الطائرات بالمغرب وإنتاج أكبر عدد ممكن منها هناك.

وتعد إسرائيل أحد المصدرين الرئيسيين لطائرات "الدرون" الحربية على مستوى العالم.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس سيتوجه يوم 24 نوفمبر إلى الرباط، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب ستمتد إلى يومين، وسيوقع خلالها اتفاقية تفاهم تحدد شروط التعاون في مجال الدفاع.